Ondata di caldo estremo a Milano due giorni da bollino rosso | Rischio collasso da calore

(Di lunedì 29 luglio 2024) Saranno dueafosi e caldissimi martedì 30 e mercoledì 31 luglio a. Il ministero della Saluta ha emesso un– cioè il massimo livello diper tutta la popolazione – per 13 città, tra cui il capoluogo lombardo. Sono previste temperature massime con picchi fino a a 36 gradi e un livello di umidità molto elevato (anche sopra il 50%): una miscela estremamente pericolosa, soprattutto per gli anziani. Le masse d’aria caldissime dell’anticiclone Caronte, provenendo dal deserto del Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà il clima afoso, soprattutto nelle ore serali. Su moltissime città si avranno notti tropicali, con minime che potrebbero non scendere sotto i 26 in città.