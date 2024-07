Nuoto Gregorio Paltrinieri | Per me stamattina era una finale in passato ho perso chance per delle cavolate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)in cassaforte per. Il nuotatore azzurro ha chiuso al terzo tempo assoluto le batterie olimpiche degli 800 metri, mettendo subito al sicuro la gara per le medaglie. Non scontato per il capitano della spedizione del, poiché le sedici vasche sono piene di atleti di livello. E lo stesso Greg lo afferma ai microfoni della Rai: “Era unaper me, hotante opportunità negli ultimi anni facendonelle batterie, ho dovuto tirare immediatamente, c’era un campo partenti forte e bisognava farlo per forza, le gare degli 800 e 1500 è pieno di gente forte, bisogna gestirsi il giusto. Son contento, sto bene e voglio gareggiare, ho fatto tante gare di avvicinamento“.