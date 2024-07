Nuoto Benedetta Pilato | Felicissima per questa gara a Tokyo non c’ero Un centesimo è un peccato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)arriva a un soffio dalla medaglia: un soloha separato la classe 2005 pugliese dal bronzo nel 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra è cresciuta notevolmente rispetto ai tempi delle batterie e delle semifinali, ha lottato dall’inizio alla fine ed è andata a un passo dalla medaglia. Queste le sue parole a caldo intervistata da Rai Sport: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, ma sono lacrime di gioia, sono molto felice, è stato il giorno più bello della mia vita. Io sono contentissima perché un anno fa non ero in grado di farla, ci ho provato dal primo metro. Ieri ho ringraziato tutte le persone che mi stanno vicino per non essere condizionata dalla”. “Si può ripartire da qui, questo è un punto di partenza: i cambiamenti mi sono serviti tantissimo e mi hanno fatto crescere.