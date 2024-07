Novità per la bolletta del gas cosa cambia per chi era nel mercato tutelato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'offerta Placet in deroga per ladel gas, a cui hanno aderito i clienti che erano nelfino a fine 2023 e non hanno scelto un fornitore nellibero, sarà prorogata fino al 31 dicembre 2025. Lo ha stabilito l'Arera. Chi è già sullibero, però, non può più passare all'offerta Placet in deroga.