No non è vero che le nuotatrici alle Olimpiadi hanno Not a dude! sui costumi contro le donne trans

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'ex senatore della Lega ha condiviso su X l'immagine di una ragazza in costume che sul pube ha la scritta "Not a!", "Non un ragazzo!". L'immagine è un falso e fa riferimento a un dibattito in corso da anni sul ruolo nello sport dellecheaffrontato un percorso diizione di genere. Il dibattito riguarda soprattutto il nuoto ed è partito dal caso dell'atleta Lia Thomas.