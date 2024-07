Nero a metà Battiti live Olimpiadi o Io sono Tempesta? La tv del 29 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 29, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”, con Claudio Amendola. Verranno proposti due episodi: “Solo un passo” e “Comunque bella”. Nel primo, un prete, don Fabio, viene ucciso in strada da un colpo di pistola. Il sacerdote non era amato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti di cui era responsabile, ma il movente non appare sufficiente e la dinamica della morte non è chiara. Parallelamente, le indagini sulla scomparsa di Clara continuano e dal cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, un locale che sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa. Nel secondo, in una strada di campagna viene trovato il cadavere di una ragazza che si scoprirà essere ossessionata dalle diete.