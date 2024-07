Napoli oggi i funerali per le tre vittime di Scampia Proclamato lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 luglio 2024) Questa mattina, a una settimana dalla tragedia, si celebrano idelle tredel crollo del ballatoio della Vela celeste di. A celebrare la funzione, per la quali si prevede "una partecipazione massiccia e sentita", come hanno anticipato il prefetto e il sindaco, Michele di Bari e Gaetano Manfredi, sarà l'arcivescovo di, don Mimmo Battaglia. Ieri sono stati definiti i dettagli organizzativi. Circa duemila le sedie, oltre ad alcuni gazebo per il riparo dal caldo, che saranno collocate in piazza Giovanni Paolo II dove si celebra il rito. Come deciso in Prefettura a, a causa delle ondate di calore preannunciate dalla Protezione civile, la messa sarà anticipato alle 9. L'accesso alla piazza sarà consentito entro le ore 8.45 (COSA SONO LE VELE).