Napoli celebrati i funerali per le tre vittime di Scampia Proclamato lutto cittadino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 luglio 2024) Questa mattina, a una settimana dalla tragedia, si sonodelle tredel crollo del ballatoio della Vela celeste di. A presiedere la funzione è stato l'arcivescovo di, don Mimmo Battaglia. Circa duemila le sedie e alcuni gazebo per il riparo dal caldo sono stati collocati in piazza Giovanni Paolo II dove si è celebrato il rito. Come deciso in Prefettura a, a causa delle ondate di calore preannunciate dalla Protezione civile, la messa è stata anticipata alle 9 (COSA SONO LE VELE). A quell'ora sono arrivati in piazza i tre feretri. Prima deii parenti dellehanno potuto dare l'ultimo saluto in forma privata ai propri cari nella chiesa della Resurrezione. In chiesa le tre bare sono state posizionate su un palchetto, allestito a pochi metri dal luogo dove è stato posizionato l'altare.