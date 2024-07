Mostro di Firenze un dna sconosciuto sul proiettile di un omicidio | La firma del killer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) C’è “un Dnasu uno dei proiettili” usati per l’ultimo duplicedaldi. Una traccia che ricorre anche in altri due delitti. Potrebbe aprire nuovi scenari nel giallo infinito deldelle coppiette la ricerca svolta per conto dell’avvocato Vieri Adriani, che assiste i familiari di una coppia francese vittima del, da Lorenzo Iovino, ematologo italiano che lavora negli Usa, dove si occupa di trapianti di midollo. La scoperta è avvenuto rianalizzando i proiettili che uccisero Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, le ultime vittime deldi, scrive La Repubblica. Un Dna che ricorre anche sui proiettili di altri due delitti.