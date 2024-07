Mirabella Eclano Venticano e Montemiletto | proseguono i controlli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)alla circolazione stradale a: controllate 100 persone ed elevate decine di sanzioni Prosegue incessante, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali irpine, l’attività di controllo promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso. Negli ultimi giorni sono stati ulteriormente implementati i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada nei comuni di, dove proprio la Compagnia diha attivato e coordinato una fitta rete di posti di controllo, anche a doppio senso di marcia, eseguiti in più punti della SS90 e della SS7.