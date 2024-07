Metalmeccanici la protesta in via Valentini Traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Prato, 29 luglio 2024 – Oggi sciopero di 8 ore deidella provincia di Prato dopo che nei giorni scorsi, spiega una nota sindacale, “Confindustria Toscana nord ha inviato a Fim, Fiom, Uil Prato una lettera di cancellazione di tutti gli accordi territorialidella provincia, a far data dall'1 gennaio 2025”. Perre contro "questa inaccettabile decisione” che “disdetta 50 anni di contrattazione territoriale” i sindacati sempre per lunedì hanno promosso un presidio dalle 10 sotto la sede di Confindustria Toscana Nord, in viaa Prato.