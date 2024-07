Mense scolastiche pronti quasi 520milioni di euro per l' apertura di un migliaio di strutture in Italia | il 40% delle risorse al Sud

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 luglio 2024) Raggiungere l’obiettivo di mille nuoveper aiutare le scuole ad ampliare il tempo pieno , rispondendo alle esigenze finora insoddisfatte dei territori. I comuni, per le scuole del primo ciclo, le province e le città metropolitane, per i convitti, hanno tempo fino alle ore 18.00 del 6 settembre 2024 per rispondere all’Avviso Pubblico lanciato oggi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito