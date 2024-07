Meloni festeggia un compleanno in Cina | il video virale della cerimonia | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Unin stile cinese". Rimbalzano sui social cinesi ipresidente del Consiglio Giorgia, in un momento di relax in un ristorante tradizionale cinese, con musiche e costumi tipici, durante la sua visita a Pechino. In uno deisi vedeche sorride a favore di telecamera, così come anche la figlia Ginevra, mentre siuncon una "cena imperiale" al Museogastronomia reale cinese.