Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta le foto dalle vacanze d' amore

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per l'ex velina e l'imprenditore l'estate è all'insegna del relax, fra gite in barca, giornate in spiaggia e momenti di complicità. Insieme da pochi mesi, sono molto affiatati, come raccontano le ultimein coppia pubblicate sui social