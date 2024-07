Medicina all’Ospedale del Mare primo utilizzo di un nuovo radiofarmaco Pet per la prostata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) LaNucleare dell’Ospedale deldi Napoli, diretta dal dottor Marco Spadafora, sarà la prima struttura pubblica in Campania, ma anche di tante altre regioni, ad utilizzare unper la diagnosi del tumore della. Sarà così possibile una più accurata valutazione della più frequente neoplasia del sesso maschile. Tale implementazione porta laNucleare dell’Ospedale delad essere in assoluto tra le strutture con il più ampiodi radio-farmaci nella diagnostica PET /CT, non solo in Campania. Tale metodica, che integra con tomografi multimodali informazioni di ordine funzionale, metabolico, molecolare ed anatomo-strutturale, ha un elevato impatto clinico in particolare in campo oncologico, per unasempre più personalizzata e di precisione.