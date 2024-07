Matteo Rappelli | Pianificazione personalizzata e manutenzione continua così è possibile investire superando l' incertezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) - Il consulente propone il metodo dei cassetti mentali per differenziare gli investimenti in base alle esigenze della famiglia Milano, 29 luglio 2024 - La geopolitica e la macroeconomiano a condizionare in modo determinante i mercati finanziari, il che rende complesso individuare gli strumenti più adatti peril proprio denaro. Ciò, tuttavia, non significa che non si possa agire con successo.