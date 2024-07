Martinenghi primo oro dell' Italia senza voce | ecco perché non ha cantato l' inno di Mameli

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Non so cosa dire, sonoparole, se non che ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma saper cogliere l'attimo». Un Nicolòpieno di gioia, quello che appena vinto l’oro dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 parlaa sua impresa. «Il tempo non è dei migliori, ma a me interessa solo essere sul quel podio e sentire l’no, anche se non lo canto,