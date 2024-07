Mai più bimbi in montagna senza protezioni | come preparare lo zaino e il decalogo per escursioni sicure

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ha fatto il giro del web, proprio in questi giorni, il video di una coppia di genitori che intraprendono una via ferrata incon due, di cui uno di pochi mesi in braccio,ed equipaggiamento. Nelle immagini, girate da unsta sulla ferrata Bepi Zac, in Trentino, si vede la coppia procedere in modo ab