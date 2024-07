Macchi e il cuore strappato dai giudici | Pensavo di avere ragione Sul 14-12 dovevo chiuderla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Filippoè stato letteralmente derubato di una sacrosanta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, subendo un furto sportivo di dimensioni colossali e che non vanta precedenti di questo calibro nella storia del movimento tricolore. Lo schermitore era arrivato di gran carriera alla finale di fioretto e si trovava in vantaggio per 14-12 contro Ka Long Cheung da Hong Kong, quando ha subito la rimonta da parte dell’avversario (14-14). Tutto si è così deciso all’ultimo assalto, che si è però rivelato decisamente controverso sotto la direzione di un arbitro dimostratosi poco competente e professionale. Hao Chih Huang da Cina Taipei. Questa è l’identità dell’arbitro di pedana, mentre alla moviola siede il sudcoreano Sang Won Suh.attacca e trova il bersaglio, ma Huang va alla moviola e decide di non decidere: 14-14, si ripete la botta.