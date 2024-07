Macchi è argento nel fioretto ottava medaglia Italia a Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Filippoha vinto lad’nel torneo individuale delmaschile ai Giochi Olimpici di2024. L’azzurro è stato sconfitto dall’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-14: primana in Francia per il, seconda per la scherma dopo quella conquistata da Luigi Samele nella sciabola (bronzo). L’sale a quota 8 medaglie. – foto Federscherma –(ITALPRESS). L'articolonelproviene da Ildenaro.it.