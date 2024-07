Liverpool otto persone ferite a coltellate | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Più di una dozzina di ambulanze sul posto, le vittime trasnegli ospedali più vicini Attacco con coltello oggi, 29 luglio, a nord didove unè statodopo aver colpito almeno 8. I servizi di emergenza sono stati chiamati per il "grave incidente" avvenuto in una proprietà in Hart Street,