Liverpool otto persone ferite a coltellate | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Attacco con coltello oggi, 29 luglio, a nord didove unè statodopo aver colpito almeno 8. I servizi di emergenza sono stati chiamati per il "grave incidente" avvenuto in una proprietà in Hart Street, nella città di Southport, intorno alle 11.50. La polizia del Merseyside, nell'ovest del