LIVE – Vavassori-Ruud 6-4 4-6 0-1 tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ile latestuale della sfida tra Andreae Casper, valevole come secondo turno del torneo dialledi. Ilta azzurro ha ben figurato al debutto sul rosso tipicamente del Roland Garros, riuscendo ad avere la meglio sullo spagnolo Pedro Martinez; rammarico, invece, per l’amara sconfitta in tre set nel doppioal fianco di Simone Bolelli, da teste di serie numero 1, per mano di Carreno Busta/Granollers. Adesso, un ostacolo significativo pernel singolare: il norvegese, specialista sul rosso e due volte in finale su questi campi allo Slam, dunque servirà una vera e propria impresa. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Suzanne Lenglen, terzo evento dalle ore 12.00 di oggi, lunedì 29 luglio (dopo Carle-Gauff).