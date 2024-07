LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tutti a caccia dei cinesi per la medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

Si tratta della seconda gara che assegna medaglie in queste Olimpiadi dopo la finale dal trampolino 3 metri sincro al femminile vinta dalla Cina davanti a Stati Uniti e Gran Bretagna, con le azzurre in quarta posizione. Italia che non sarà presente in questa finale che vede una sola grande favorita, ossia la Cina. Nessuno sembra in grado di poter andare ad attaccare la coppia formata da Junjie Lian e Hao Yang.