LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si avvicina il momento di Italia-Francia

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 11:15 E’ tutto, Amici di OA Sport! L’appuntamento è per questo pomeriggio con i quarti di finale, dove l’sfiderà lain un match tutto da vivere! Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata! 11:14 Passano dunque ai quarti Giappone, Taipei,e Turchia 11:13 10 Turchia, 9 Colombia. La Turchia vince gli shoot-off e passa ai quarti di finale 11:12 9 Turchia, 9 Colombia 11:12 10 Turchia, 9 Colombia 11:11 Partono gli shoot-off 11:06 La Colombia sale in cattedra e va su 10-10-9, risponde la Turchia con 9-10-9. SI va sul 4-4. Anche questo match va agli shoot off 11:05 La Colombia segna 10-10-9 in apertura del quarto set. La Turchia risponde con 10-8-10. 11:00 La Turchia ne approfitta: 10-10-9, la Colombia risponde con 10-8-7 che non basta.