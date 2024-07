LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sollazzo mina vagante nella finale della carabina 10 m

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla10 m ad aria compressa, gara clouterza giornata per ciò che concerne ilalledi2024. Una prova importantissima in chiave Italia, vista la presenza di Danilo Denniss. L’azzurro,storica giornata che ha regalato l’argento di Federico Nilo Maldini e il bronzo di Paolo Monnapistola 10 m ad aria compressa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo in qualifica strappando la terza posizione con il punteggio complessivo di 631.4. Un risultato molto importante anche dal punto di vista dell’umore, considerato che Danilo Dennis aveva aperto i Giochi con una performance decisamente sottotono in occasioneprova a squadre mista in coppia con Barbara Gambaro.