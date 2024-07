LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la finale della Carabina da 10 metri femminile in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestualeindividualedida 10delledi2024. Si assegnano le prime medaglieterza giornata dei giochi in Francia. Non ci sarà purtroppo Barbara Gambaro nell’attoche assegnerà le medaglie di specialità, l’azzurra ha chiuso al ventiquattresimo posto le qualificazioni con 626.8, con l’ottava posizione, l’ultima utile per la qualificazione, che era a quota 631.3. Eliminatorie che hanno fatto registrate il nuovo record olimpico, stabilito dalla sudcoreana Ban Hyojin che con 634.5 ha ritoccato il precedente primato di 632.9norvegese Duestad a Tokyo 2020(1).