LIVE – Piccolin-Hirano 0-1 | tennistavolo femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giorgiaè pronta a scendere in campo per il secondo round del torneo didei Giochi di. L’atleta azzurra, classe 1996, sta vivendo nella capitale francese la sua prima rassegna a cinque cerchi ‘senior’.ha infatti preso parte ad una rassegna in passato, essendo presente ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanjing, nel 2014. Di fronte all’atleta tricolore, si troverà la giapponese Miu. La nipponica, classe 2000, vive ala sua seconda rassegna olimpica. Nei Giochi di Tokyo 2020 aveva partecipato alla competizione a squadre, vincendo la medaglia d’argento. Chi avrà la meglio tra le due? Non resta che scoprirlo insieme, con l’incontro che avrà inizio alle ore 13:00.