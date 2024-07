LIVE – Paolini-Linette 0-0 tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Jasminee Magda, valido come secondo turno del torneo dialledi. Dopo la vittoria in due set al debutto contro Bogdan, lata italiana, numero 4 del tabellone a cinque cerchi, vuole proseguire la propria corsa, ma l’incontro presenta diverse insidie. La polacca infatti è in gran forma, ed è reduce dal terzo titolo in carriera, vinto venerdì scorso nel Wta di Praga. La sfida prenderà il via alle ore 12.00 di lunedì 29 luglio, come primo incontro sul Suzanne Lenglen. Sportface.it garantirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.