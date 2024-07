LIVE Mountain Bike Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Avondetto e Braidot outsider per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel cross country maschile nel contesto dellaalledi2024. Dopo aver visto le ragazze affrontare il percorso di gara disegnato sulle colline d’Elancourt, quest’oggi toccherà agli uomini sfidarsi per il quarto evento da medaglia delle due ruote a quest’edizione dei Giochi Olimpici. Il percorso di gara, già ammirato ieri per la prova femminile, non presenta grosse difficoltà. Il grande favorito per la medaglia d’oro è Thomas Pidcock (Gran Bretagna), uomo che non ha bisogno di presentazioni. Il britannico, campione in carica a cinque cerchi, sarà l’atleta da tenere maggiormente d’occhio in chiave vittoria.