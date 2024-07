LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | è il giorno di Toniolo e Lombardo

Leggi tutta la notizia su oasport

Buone benvenuti nellatestuale della terza giornata dialledi2024. Sul tatami dell'Arena Champs de Mars sarà la volta delle categorie dei -57 kg femminili e -73 kg maschili. Dopo la delusione per la medaglia sfuggita con non poche polemiche ad Odette Giuffrida la spedizione azzurra proverà ad agguantare il primo podio dinanzi al pubblico transalpino. Per quel che riguarda i -73 kg maschili l'Italia si affida a Manuel. Ilka torinese esordirà contro il polacco Adam Stodolski in un torneo che annovera tra i favoriti l'azero Hidayat Heydarov ed il giapponese Soichi Hashimoto. Pubblico di casa che supporterà con la consueta bolgia il francese John Benjamin-Gaba. In campo femminile, per la precisione nella categoria dei -57 kg, gli azzurri saranno rappresentati da Veronica