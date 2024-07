LIVE – Italia-Francia 7-7 pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ladi, match valido per la prima giornata del torneo didelledi. All’Aquatics Centre il Setterosa esordisce in un girone difficilissimo nel quale sarà complicato riuscire ad approdare ai quarti di finale. Un gruppo giovane a caccia di conferme, ma con una tradizione da portare avanti, soprattutto per riscattare la triste pagina della mancata partecipazione a Tokyo. Ma le ragazze di Silipo vogliono sognare e non fermarsi dinnanzi alle difficoltà: si parte contro le quotate transalpine e si andrà a caccia di una vittoria importante in vista del proseguo della manifestazione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di lunedì 29 luglio.