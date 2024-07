LIVE Francia-Italia 0-0 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | subito due rigori sbagliati dalle azzurre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.50 PALO DI BIANCONI ancora su rigore. 6.51 Altro rigore per l’. 7.04 Traversa di Dhalluin. 7.34 Marletta sbaglia il rigore! 7.37rigore per l’. 7.55 Inizia il primo quarto, palla all’! Tutti pronti per lo sprint! 13.57 Inni nazionali in corso, prima l’inno dei padroni di casa, poi sarà il turno di quellono. 13.56 Tutto pronto per l’esordio del Setterosa contro la. 13.53 Atlete che entrano in piscina, grande tifo per le padrone di casa, ma lesono pronte alla battaglia. 13.50 Il Setterosa dopo la, affronterà Statu Uniti mercoledì alle 18.30, Grecia venerdì alle 15.35 e la Spagna domenica alle 15.35. 13.47 Il Setterosa: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Galardi, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli. 13.