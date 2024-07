LIVE – Djokovic-Nadal 6-1 1-0 tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ile latestuale dell’incontro tra Novake Rafael, valevole come secondo turno del torneo dialledi. Si tratta di un vero e proprio classico degli ultimi quindici anni diad altissimollo: due campioni Slam che, dopo tantissimi successi, si scontrano per la sessantesima volta in carriera. L’ultimo precedente risale al Roland Garros 2022, con successo diin finale; sullo stesso campo, il Philippe Chatrier,proverà a riscattare quella dolorosa sconfitta con il consueto spirito competitivo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena come secondo dalle ore 12.00 di oggi, lunedì 29 luglio (dopo Swiatek-Parry, match d’apertura sul Centrale di). Un super match da non perdere ai Giochi Olimpici.