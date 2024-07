LIVE – Diego Lenzi – Joshua Edwards boxe maschile +92kg Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Alle 12:36 di oggi, lunedì 29 luglio,salirà sul ring per sfidare lo statunitenseagli ottavi di finale del tabellone dei +92 kg nel torneo dialledi. Dopo le eliminazioni di Salvatore Cavallaro e quella a sorpresa (tra le mille polemiche per un arbitraggio molto discutibile) di Abbes Mouhiidine, tocca al pugile bolognese classe 2001 tenere alto il nome della. Non è tra i favoriti per le medaglie, ma c’è sempre margine per stupire. Il suo idolo pugilistico è il fuoriclasse messicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez e ha staccato il pass peral Preolimpico di Busto Arsizio, mentre un anno fa ai Giochi Europei non andò oltre il nono posto. Campione nazionale 2022, ora punta a stupire.