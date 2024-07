LIVE – Cottafava Nicolai-Nicolaidis Carracher 0-0 4-3 | beach volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Latestualedidis/, partita valevole per il girone A didelledi. Samuelee Paolo, dopo la sconfitta all’esordio contro i qatarioti Cherif/Ahmed, vanno a caccia del primo successo nel torneo per tenere vive le speranze di passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è la coppia australiana composta da Markdis ed Izac, che arrivano dalla sconfitta incassata contro gli svedesi Ahman/Hellvig. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di lunedì 29 luglio sulla sabbia del Campo Centrale all’ombra della Tour Eiffel di. Sportface.