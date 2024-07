LIVE – Buongiorno | L’incontro con Conte è stato casuale Mi ispiro a Sergio Ramos

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) A brevissimo la conferenza stampa di Alessandro, il nuovo difensore del Napoli acquidal Torino: seguila insu SpazioNapoli 14.30 – Alle ore 15:00 Alessandrosi presenta in conferenza stampa e risponderà alle prime domande dei giornalisti inviati a Castel di Sangro. Segui le sue parole insieme alla nostra diretta testuale. Ore 15 – Alessandropresenta la maglia con il suo numero di maglia. Ha scelto il 4, com’era prevedibile anche in base alle indiscrezioni dell’ultimo videogame targato EA Sports. Ore 15.05 – Comincia la conferenza di Alessandro. Cosa ti ha spinto ad accettare il Napoli? “Altre squadre mi hanno cercato prima di accettare il Napoli. Sarò sempre legato al Torino, ma era il momento giusto per fare questo step della mia carriera. Poi ci sono stati dei contatti con il mister ed il direttore.