LIVE Arnaldi-Koepfer 3-2 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | break e controbreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima e dritto di. 3-3col gran dritto recupera il ritardo, c’era stato ildi vantaggio di. 40-15 Prende la rete, malo beffa col passante. 40-0 Dritto in rete di. 30-0 Prende un buon punto. 15-0 Proiezione a rete che non va d. 3-2, arriva male a rete e non c’è più ildi vantaggio. Vantaggio, ancora palla. 40-40 Buon salvataggio di Matteo! 30-40 Pallacon gran dritto.