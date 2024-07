Liguria | incontro Schlein-Orlando su temi e nomi decide tavolo coalizione**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Nessuna fuga in avanti", dicono dal Nazareno a proposito del lungo colloquio nel pomeriggio alla Camera tra la segretaria del Pd, Elly, e l'ex ministro Andrea, possibile nome per il centrosinistra per la regione Liguria. "Hanno fatto un punto sulle priorità per la Regione che è stata paralizzata negli ultimi mesi" per la vicenda Toti. Ma ogni valutazione su programma e, in questo ordine, è demandata aldella coalizione a cui si sta lavorando in Liguria. Unche si riunirà nei prossimi giorni e che si sta verificando se vedrà coinvolte le forze locali o anche i leader dei partiti. "Prima il programma, le priorità per la Liguria e solo dopo si arriverà al nome del candidato presidente", rimarcano dal Pd.