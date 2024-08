Libri per neonati | perché non devono mai mancare e quali scegliere

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) È ormai appurato che leggere deiaianche molto piccoli abbia enormi benefici sul loro sviluppo cognitivo, tanto che secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’università dell’Ohio, pubblicato sul Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, i piccoli a cui i genitori leggono quotidianamente a voce alta in età prescolare arrivano a scuola conoscendo un milione di parole. Un numero che scende a 4600 parole per i bambini cui nessuno legge; un divario enorme, che i ricercatori hanno chiamato proprio Million word gap. Insegnare i bambini a maneggiare ifin da quando sono molto piccoli, o, è molto importante anche per altre ragioni, indipendentemente dal fatto che isiano fatti di parole o siano tattili, sensoriali, interattivi.