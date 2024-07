L' ennesimo guasto sull' alta velocità | treni in ritardo fino a 100 minuti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un altroa linea dell'sta mettendo a dura prova il sistema dei trasporti ferroviari in Italia. Come comunicato datalia, una linea Roma-Napoli ha causato notevoli ritardi in decine di. "La circolazione è fortemente rallentata in direzione Napoli per