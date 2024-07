Le parole di Nicola Turetta al figlio Filippo sono umane Siamo noi che non dovevamo ascoltarle

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) Che, padre di, abbia cercato di consolare suoper impedire che si ammazzasse è umano. Che quelleprivate risultino grottesche una volta diventate pubbliche, non è importante, non è interessante, non è politico e non è umano. Quellenongiudicabili perché non