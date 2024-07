Le moraline social su Turetta e Olimpiadi e i consigli di mammà

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) È una mattina di mezza estate, sono al tavolino d’un bar di Bologna dove m’illudo d’essermi seduta a riflettere sulla comunanza di collasso del contesto tra la moralina su “Temptation Island”, la moralina sull’apertura delle, la moralina sulle intercettazioni d’un galeotto a colloquio coi genitori. In realtà, come a ogni tavolo d’ogni bar o ristorante della mia vita, non riesco a concentrarmi su altro che sulle conversazioni ai tavoli vicini. Questo in particolare è un bar che in passato si è rivelato prezioso per spiegare una certa borghesia bolognese. Per decenni, quando mi chiedevano di spiegare il sistema castale di quella città assurda, ho sprecato migliaia di parole. Poi un giorno ho visto un tizio rallentare per salutare un altro tizio seduto sotto al portico a bere il caffè.