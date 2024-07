Lamborghini il 16 agosto la nuova Huracàn e primo semestre al top

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2024) La prestigiosa “Monterey Car Week”, in California, farà da sfondo al lancio dellasupercar V8 ibrida plug-in. Numeri in crescita tra gennaio e giugno. Il presidente Winkelmann: “Ottenuto il miglior risultato di sempre per consegne, fatturato e dato operativo”