La terra i libri il destino In morte della grande scrittrice irlandese Edna O' Brien

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) È impossibile scrivere un bel canto funebre, nemmeno una frase viene come dovrebbe, indei grandi. Le parole non si piegano, non riesce niente, concludi con l’ammirato epitaffio inutile. Abbi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti