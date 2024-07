LA REGOLA DEL GIOCO | LA NUOVA SERIE DI CANALE 5 CON ALESSANDRA MASTRONARDI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono iniziate le riprese delladi5 “Ladel” con protagonistaal suo rientro a Fiction Mediaset dopo 10 anni. “Ladel”, in onda nella prossima stagione sull’ammiraglia Mediaset, vede al centro della vicenda la perdita dei genitori, il poker, i guai con la legge e i servizi segreti. Daria, interpretata da, ha 35 anni quando viene arrestata perd’azzardo e mandata in una comunità a svolgere servizi socialmente utili. Giocare a poker vuol dire anche leggere le persone: glielo ha insegnato suo padre, Pietro, interpretato da Max Tortora, prima di morire in un’esplosione quando lei aveva solo 9 anni. Ed è la capacità per la quale Ettore Napoli (Simone Liberati) dei Servizi Segreti le chiede di collaborare per arrestare un grande esponente del narcotraffico internazionale.