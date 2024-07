La leggenda Uta Abe trascinata via mentre urla disperata alle Olimpiadi | schiacciata da un peso enorme

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dramma sportivo della pluricampionessa di judo Uta Abe. La judoka giapponese, autentica eroina nazionale in patria, è stata clamorosamente sconfitta agli ottavi di finale. Dopo l'eliminazione ha avuto una crisi di pianto, incapace di reggereenormi pressini cui era stata chiamata: è stata portata via dal tatami dal proprionatore in un video straziante che ha commosso tutti.