La leggenda di Belle e la Bestia al Teatro Giovanni da Udine 31 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 luglio 2024) – Ultimo appuntamento in programma perEstate 2024, la rassegna estiva che ha portato sul palcoscenico deldaconcerti, spettacoli di-danza, Lezioni di Storia in Musica e storytelling d’autore, pensati per un pubblico di tutte le età. A chiudere la rassegna sarà mercoledì 31, con inizio alle ore 20.00, il musical per tutta la famiglia Ladie la. Rinchiuso in un castello inaccessibile, un giovane principe trasformato inripugnante a causa della sua prepotenza vive nel ricordo confuso dell’amore per la sua principessa, ormai diventato