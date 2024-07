La campagna ti mette giudizio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Fuori il fruscio dei campi di grano mossi dal vento. Dentro il rumore operoso delle macchine che confezionano la pasta. Lasciandosi alle spalle le mura di Fermo, nelle Marche, in poche curve si arriva al Pastifcio Agricolo Mancini, creato nel 2010 dall’agronomo Massimo Mancini sulle fondamenta dell’azienda agricola del nonno Mariano. Dalla semina agli spaghetti, in questo stabilimento coperto di pannelli solari tutto è tenuto insieme da un patto tra l’uomo e la terra.