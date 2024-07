Italia-Cina festeggiamenti e cena tradizionale per Meloni – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Un compleanno in perfetto stile cinese, con tanto di abiti tradizionali, in un ristorante storico di Pechino, con tutta la delegazionena al seguito. Non é chiaro a chi sia tributata la festa, ma sui social del Beijing Time rimbalzano alcune immagini della presidente del Consiglio Giorgia, durante la missione in